МИД призвало граждан Украины воздержаться от любых поездок за границу

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от любых поездок за пределы страны в связи с объявлением 11 марта Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире.



"В связи с официальным объявлением 11 марта с.г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг.



Прежде всего это касается КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египет, Объединенных Арабских Эмиратов, Турцию, Таиланд, государства Израиль и др.



Министерство попросило учесть, что по состоянию на четверг ряд стран на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.



Украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины ".



Министерство также призвало украинцев в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

