МИД призвало граждан Украины воздержаться от любых поездок за границу

МИД призвало граждан Украины воздержаться от любых поездок за границу

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от любых поездок за пределы страны в связи с объявлением 11 марта Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

"В связи с официальным объявлением 11 марта с.г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг.

Прежде всего это касается КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египет, Объединенных Арабских Эмиратов, Турцию, Таиланд, государства Израиль и др.

Министерство попросило учесть, что по состоянию на четверг ряд стран на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины ".

Министерство также призвало украинцев в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.