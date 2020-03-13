Януковича повесткой вызвали в суд Киева по делу о госизмене

Экс-президента Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников на приговор суда первой инстанции по делу относительно государственной измены.



Соответствующая повестка опубликована в "Урядовом курьере" в пятницу, 13 марта.



"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11.00 мин. 23 марта 2020 года. Месторасположение суда: г. Киев, ул. Соломенская, 2-А. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - сказано в тексте повестки.



Перед этим Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению жалоб на приговор Оболонского райсуда по делу о госизмене Януковича на 23 марта.

