Деркач инициировал увеличение материальной технической помощи для Украины

Народный депутат Украины Андрей Деркач инициирует увеличение материально-технической помощи для Украины и привлечение инвестиций в украинское авиа-, машиностроение и энергетику в рамках сотрудничества с американской стороной, написал нардеп на своей странице в Фейсбук.



"В рамках сотрудничества с американской стороной мы будем инициировать увеличение материально-технической помощи для Украины и привлечение инвестиций в украинское авиа-, машиностроение и энергетику", – отметил Деркач.

Нардеп сообщил, что заключил договор с одной из американских консалтинговых компаний.



"Договором предусмотрено решение двух задач. Первое. Расследовать факты неэффективного использования средств и коррупции в сферах, куда ранее была направлена помощь международных партнеров. Второе. Юридически правильно, в рамках законов США и Украины, инициировать вопрос увеличения материально-технической помощи для Украины", – подчеркнул Деркач.



Также нардеп написал, что необходимо создать межгосударственную украино-американскую группу по расследованию фактов международной коррупции.

"Так нам удастся быстрее и активнее привлекать к ответственности виновных в расхищении денег, выделенных Украине международными партнерами", – считает Деркач.



Он акцентировал, что сейчас спикер парламента Дмитрий Разумков, в нарушение закона, 3 месяца не выносит на голосование инициированную им с Александром Дубинским временную следственную комиссию о расследовании фактов международной коррупции в НБУ, Минфине с ОВГЗ и долговыми варантами, ТЭК и другим вопросам.



"Кроме того, по информации журналистов-расследователей, с которыми мы работаем, Артем Сытник – по указанию своих хозяев из Вашингтона, с которыми он занимался вмешательством в выборы президента США, при помощи карманных грантоедов собирает и компилирует (а на самом деле – выдумывает) негативную информацию обо мне лично. Недавно он уже отправил её кураторам-подельникам на Капитолийские холмы для распространения в формате "скучная грязь", – отметил Деркач.

