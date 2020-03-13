Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Правительство Чехии в пятницу объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны.



"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем - ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.



"Это очень жесткие меры, но мы полагаем, что они могут внести фундаментальный вклад в сдерживание распространения вируса", - отметил он.



Также власти обязали отправиться в двухнедельный карантин жителей 15 стран, которые прибудут в Чехию до вступления запретов в силу: речь идет о КНР, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Австрии, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Дании и Франции. Исключение будет сделано для транзитных путешественников.



Власти ранее приостановили работу школ, театров, кинотеатров, музее и галерей по всей стране и запретили собрания с участием более 30 человек, за исключением похорон. Также закрываются спортивные залы, библиотеки, бассейны и клубы.



Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом. При этом, напоминают СМИ, накануне чешские власти объявили о режиме чрезвычайного положения на 30 дней.



По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

