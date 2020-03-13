В Украине первая сметрь от коронавируса

Инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".



"Минздрав сообщает: В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла", - сказано в сообщении.



Минздрав Украины выразил соболезнования родным.



Также о смерти женщины сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.



"К сожалению, первый умерший от COVID19 ...(Житомирская область)", - сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская на странице в Фейсбуке.написала Голубовская.