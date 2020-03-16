Вакцина против всех штаммов гриппа прошла испытания

Вакцина FLU-v (разработка компании SEEK) названа универсальной защитой от гриппа. Как передает Naked Science, она включает четыре активных компонента, помогающих лимфоцитам (иммунным клеткам) распознавать определенные участки белков, характерные почти для всех штаммов гриппа. Средство уже прошло две фазы клинических испытаний.



Известно: вирус гриппа постоянно мутирует, что заставляет менять состав вакцин. Ранее в попытках получить универсальную вакцину ученые делали ставку на "суперантитела", которые будут прикрепляться к различным штаммам. Но успеха это не принесло. Теперь ставка была сделана на неизменные части вируса.



FLU-v содержит четыре разных компонента против четырех разных неизменных участков вируса гриппа. Таким образом, даже если один из этих участков будет изменен, три все равно обеспечат высокую эффективность вакцины. Вакцина активирует Т-лимфоциты, которые определяют нужный тип вирусного белка, запуская тем самым противовирусный ответ.

