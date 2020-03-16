Людям посоветовали брать пример с порноактеров
Режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли призвала всех людей, кто не хочет заразиться коронавирусом, брать пример с актеров, снимающихся в порнофильмах, пишет Mashable.
Порнорежиссер заявляет, что, прежде всего, надо уделить особенное внимание гигиене.
"Когда твое тело - это твоя работа, ты заботишься о гигиене, чистоте и профилактике намного больше, чем обычный человек",- отметила Векс Эшли.
Также она добавила, что в порноиндустрии приостановлены съемки многих проектов из-за коронавируса.
Источник: Mashable
14:23