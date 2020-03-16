Реал не готов дать шанс вратарю сборной Украины Лунину

Мадридский "Реал" не рассматривает украинца Андрея Лунина на роль второго голкипера основной команды клуба.



Об этом сообщает AS.



По информации издания, "сливочные" довольны выступлениями Альфонса Ареоля, который был арендован у "Пари Сен-Жермен". Клуб постарается выкупить французского голкипера и сделать его постоянным сменщиком для Тибо Куртуа.



"Пари Сен-Жермен" также готов продать футболиста в Испанию, так как хочет подписать на его место Джанлуиджи Доннарумму из "Милана".



Ранее "Реал" планирован дать шанс украинцу Андрею Лунину, однако главный тренер Зинедин Зидан выступил против такого сценария, так как голкипер не сумел заиграть в аренде за "Леганес" и "Вальядолид". За оба клуба в общей сложности он провел всего пять поединков.



В настоящее время Лунин играет за "Овьедо" и является первым номером команды, однако этот аргумент не убеждает Зидана отказаться от Ареоля в его пользу.

