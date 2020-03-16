Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Указом президента создан Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.



Координационный совет имеет право:



- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;



- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.



Совет возглавил сам Зеленский, в состав нового органа вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Илья Емец, а также руководители других силовых ведомств и представители Офиса президента.

