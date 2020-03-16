JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии

Финансовая группа JPMorgan ожидает, что пандемия коронавируса повлечет в экономиках США и стран Европы глубокую рецессию, что будет ощущаться уже в середине лета.



Об этом сообщает Business Insider.



"Крупнейший банк США ожидает, что пандемия коронавируса углубит экономику США и стран Европы в глубокую рецессию уже этим летом", - говорится в сообщении.



Прогнозы JPMorgan значительно изменились в течение последних недель, поскольку вспышка коронавируса распространилась по всему миру и стала причиной худших торгов на фондовом рынке в течение последних десятилетий.



Согласно прогнозам JPMorgan, экономика США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика стран еврозоны должна сократиться на 1,8% и 3,3% соответственно.



Как отмечается, сначала вспышка эпидемии была недолгим, но разрушительным ударом для мировой экономики, но последние события привели к более резкому сокращению мировой экономики в первой половине года и началу новой глобальной рецессии.



Для того, чтобы избежать еще более сильного удара для глобальной экономики правительствам необходимо принимать меры стимулирования: ограничение стресса на финансовых рынках и поддержку потребительского спроса путем денежно-кредитной политики.



Рост дефицита рискует спровоцировать спад, который продлится в течение всего 2020 года, отмечают аналитики.

