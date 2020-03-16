В Украине сохранится прохладная погода, местами небольшие дожди

В ближайшие сутки, 17 марта, арктическая воздушная масса еще будет причиной холодной погоды в Украине, сообщает Укргидрометцентр. Ночью во вторник в северо-западных областях Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем в Винницкой и большинстве северных областей - местами небольшой дождь; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях 3-8° мороза; днем 4-9° тепла, в западных, Одесской и Николаевской областях 10-13° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.



В Киеве ночью - без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,1 градусов тепла в 1990 году, самая низкая ночью – на отметке 18,1 градусов мороза в 1917 году.



В среду, 18 марта, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в юго-восточных областях 1-6° мороза; днем 7-12° тепла, во Львовской, Закарпатской и Волынской областях 10-16°.



В Киеве 18 марта - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11° тепла.

