В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, который пожелал сохранить анонимность. Всего в испытаниях исследовательского центра the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле примут участие 45 добровольцев. Финансирование проекта предоставляет The National Institutes of Health в Сиэтле.



Потенциальную вакцину смогут признать действенной только через год или 18 месяцев.



Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на быстрой разработке вакцины, которую фармацевтические компании и производители стремятся найти. Трамп уже выделил больше восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины.



По последним данным, в США коронавирусом нового типа заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9 пациентов вылечились.

