В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, который пожелал сохранить анонимность. Всего в испытаниях исследовательского центра the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле примут участие 45 добровольцев. Финансирование проекта предоставляет The National Institutes of Health в Сиэтле.