Венедиктова в случае назначения ее генпрокурором обещает не сливать уголовные дела
Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова обещает не сливать и не продавать уголовные дела.
"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - сказала Венедиктова с трибуны парламента во вторник утром.
Кроме того, Венедиктова пообещала строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Рады добрить кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.
Источник: Интерфакс-Украина
10:00