Венедиктова в случае назначения ее генпрокурором обещает не сливать уголовные дела

Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова обещает не сливать и не продавать уголовные дела.



"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - сказала Венедиктова с трибуны парламента во вторник утром.



Кроме того, Венедиктова пообещала строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Рады добрить кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

