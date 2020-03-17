Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление о даче согласия на назначение генеральным прокурором и.о. директора Государственного бюро расследований Венедиктовой.



Как сообщалось,27 декабря Зеленский своими указами уволил №№960/2019 и 961/2019 Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Венедиктову.



Венедиктова на тот момент являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.



Согласно декларации Ведениктовой о ее имуществе и доходах за 2018 год, ей принадлежит офис 150 кв.м. и паркоместо в Харькове, а местом проживания и регистрации указаны дом 387,5 кв.м. и участок 1,5 тыс. кв.м. в Харьковском районе, находящиеся в собственности членов ее семьи. Также Ведениктовой принадлежит автомобиль Porsche Cayenne 2013 г.в. и торговая марка.



В 2018 году она получила 193,2 тыс грн зарплаты по основному месту работы в Харьковском национальном университете им.Казарина, 2,4 тыс грн зарплаты, полученной по совместительству, 61,5 тыс грн от сдачи имущества в аренду, 146,9 тыс грн гонораров и других выплат, а также 419 грн процентов по вкладам в банке. Ее супруг получил 186,9 тыс грн зарплаты по основному месту работы в департаменте Киберполиции Национальной полиции Украины. На счетах у Венедиктовой 32,5 тыс грн, EUR 5,3 тыс, также она задекларировала 550 тыс грн и $20 тыс. наличных средств, ее супруг – 250 тыс грн и $20 тыс наличных средств.



Венедиктова состоит в Ассоциации юристов Украины, профсоюзе ХНУ им.Каразина и объединении Chattered Institute of Arbitrators. Она также является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, вице-президентом и членом правления Всеукраинской общественной организации "Ассоциация косметологов и аромологов".

