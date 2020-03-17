Идеальное время

Сейчас самое время проводить решительные и эффективные реформы. Все типа сидят на карантине, подсчитывают запасы туалетной бумаги и смотрят трансляцию чрезвычайного заседания Рады. С восьми до десяти – одно чрезвычайное заседание, с десяти и до утверждения Ирины Венедиктовой генеральным прокурором – второе. Потом же перейдут к земле. Ситуация просто идеальная. Владельцами паев у нас являются бабушки и дедушки, которым министр здравоохранения пообещал быстрое и абсолютно безвизовое путешествие в иной мир.



Благодаря коронавирусу высвобождается огромное количество земли, которое тут же поступит на совершенно свободный рынок. Иностранные инвесторы дождутся благоприятного исхода нации и тут же начнут вкладывать средства в скупку землицы. Экономика расцветет, глава «Нефтегаза» Коболев станет каждую неделю слать посылки своей мамаше в Мичиган с наличкой, появятся средства для того, чтобы отдать долги МВФ и тут же набрать новые. Фонд уже почти готов предоставить Украине пять миллиардов долларов. Под приватизацию земли. Эти средства помогут нам избежать дефолта. Зачем нам избегать дефолта – никто не объяснил.



Возможно, Зеленский раскрыл какие-то тайны во время вчерашней встречи наших благодетелей-олигархов, которая состоялась в офисе Ермака, где бывший руководитель «95-го Квартала» работает президентом. Показал бумажку, где расписано, кто, сколько, кому и когда.



Пандемия очень хорошо сочетается с быстрым возрождением экономического потенциала нашей нации. Две недели подряд Рада будет работать в пленарном режиме, что позволит эпидемиологам и психиатрам отследить процесс передачи коронавируса в режиме он-лайн. Будут получены ответы на волнующие всех вопросы насчет иммунной системы Вятровича и Петра Порошенко.



«Турборежим» позволит парламенту принять сотни законов, которые мгновенно улучшат жизнь миллионов украинцев, сидящих по домам. У каждого же есть смартфон и ноут, откуда буквально хлынет изобилие. Слыхали про «государство в смартфоне»? Вот оно и наступит. Не только туалетную бумагу можно будет продавать и покупать в интернете, но и земельные паи



У Петра Алексеевича есть серьезный выбор: отдать Игорю Валерьевичу два с половиной «ярда» денег, не считая набежавших процентов, и тихо залечь на дно в Брюгге. Просто свалить из страны и залечь на дно в том же гребаном бельгийском городке. Дождаться назначения нового главы ГБР. Вполне может быть, что назначат конченого «порохобота» или «соросенка»

Но самое главное не это. «Турборежим» позволит парламенту принять сотни законов, которые мгновенно улучшат жизнь миллионов украинцев, сидящих по домам. У каждого же есть смартфон и ноут, откуда буквально хлынет изобилие. Слыхали про «государство в смартфоне»? Вот оно и наступит. Не только туалетную бумагу можно будет продавать и покупать в интернете, но и земельные паи. Зарегистрируйся на бирже «Форекс», переведи все сбережения бабушки в биткоины и внеси свой вклад в укрепление обороноспособности нации, которая тебя породила.Опять же приватизация пойдет как по маслу. Пустые цеха можно будет продавать оптом в ларьке на вещевом рынке на Троещине. С небольшими, естественно, ограничениями в целях недопущения распространения коронавируса. Только десять покупателей, все в масках. Лучше в противогазах. Инвестиционные няни наконец-то получат работу и станут исполнять «финансовый секс» по телефону: «ты медленно вынимаешь свой большой толстый кошелек…».Игорный бизнес урегулируют на счет раз. Сегодня идеальные условия для развития он-лайн казино. Чем заняться людям, у которых дома двухлетние запасы туалетной бумаги и муки? Естественно, делать ставки на пидеров, простите, лидеров и получать бонусные спины от казино «Полкан» (название изменено, поскольку ни одна сука не оплатила мне рекламу). Складывается такое ощущение, что нашему гениальному президенту очень мешал народ. Но теперь, когда метро не работает, в троллейбусы впускают по двадцать человек (не считая контролера), все резко изменилось. Зеленский вздохнул с облегчением и рьяно взялся за работу, на которую его никто не «подписывал». Стесняться больше не надо. На улицу уже никто не выйдет: ни порохоботы, ни соросята, ни клоуны, ни даже «ветераны АТО». Начинаются реформы в сферическом вакууме.Понятное дело, что нации, которая мается на карантине в ожидании неизбежного, необходимы и зрелища. К сожалению, съемки блокбастеров «Грыцько захоплюе Кремль» и «Последний звездолет нации» отложены по понятным всем причинам. Поэтому остались такие проверенные временем «средства», как посадки. Рада назначила Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором Украины.До своего назначения Венедиктова исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. Она стала первой женщиной-генпрокурором в Украине, о чем, захлебываясь от восторга, сообщили все подконтрольные Офису президента «Телеграм-каналы». Ну как бы ожидается загон Петра Алексеевича на нары. Лично меня по данному поводу терзают смутные сомнения. Безусловно, Венедиктова изменит статус Порошенко. Станет он подозреваемым по десятку интересных дел о мародерстве и зраде. Судя по тому, как завыли «соросятник» и фракция «ПЕС», пятый президент почувствовал нестерпимое жжение в одной из точек своего большого тела. Последний оставшийся в ГПУ «соросенок» – и.о. генерального Виктор Чумак сразу же написал заявление об отставке. Но, повторюсь, я бы не стал восторгаться раньше времени. У Петра Алексеевича есть серьезный выбор: отдать Игорю Валерьевичу два с половиной «ярда» денег, не считая набежавших процентов, и тихо залечь на дно в Брюгге. Просто свалить из страны и залечь на дно в том же гребаном бельгийском городке. Дождаться назначения нового главы ГБР. Вполне может быть, что назначат конченого «порохобота» или «соросенка», который начнет облизывать пятого президента прямо во время проведения следственных действий. В принципе, назначение генерального прокурора поддерживаю. В это интересное карантинное время нации нужны яркие шоу с посадкой.А вот с назначением министра экономики, некоего Петрашко можно было и не спешить. Во-первых, я и предыдущего экономиста с трудом запомнил. Спасибо Коломойскому, который придумал мнемоническое правило – «Милованов, дебил». Во-вторых, вся экономика нашей нации сводится к ожиданию траншей МВФ и выполнению разнообразных условий Фонда. Эту функцию вполне может исполнять на удаленном доступе какой-нибудь офисный хомяк в масочке. В-третьих, никто не понимает разницу между Министерством экономики и Министерством финансов. С ориентацией у Петрашко, которого утвердили, тоже не все понятно. Судя по косвенным признакам – «соросенок», связанный с беглым олигархом Бахматюком и Путиным. На этом пока завершаю хронику карантина, поскольку надо срочно купить маску черного цвета. Как у Тимошенко.