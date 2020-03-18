Эстония продлила действие разрешений на пребывание в стране для украинцев

Эстония продлила действие документов, разрешающих пребывание в стране для иностранцев, в том числе украинцев, которые по состоянию на 12 марта имели законное основание для пребывания в Эстонии, сообщает Министерство иностранных дел Украины.



"Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонии с эстонской полицией принято решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", - говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter во вторник.

