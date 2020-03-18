Украинцам снижают цены на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для более 20 теплогенерирующих компаний, тем самым снизив средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения на 11,7%.



Согласно сообщению регулятора в Facebook, новые тарифы были утверждены на очередном заседании НКРЭКУ.



Согласно сообщению, основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.



«Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% - по сравнению с действующими с 17 января 2020 года»,- сказано в сообщении.

