После закрытия метро в Киеве не будет увеличено количество автобусов - КГГА

В Киеве после временной остановки работы метрополитена не появится больше автобусов, поскольку горожане должны оставаться дома. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.



"Киевпастранс и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме, никто не будет увеличивать количество автобусов, учитывая то, что все горожане должны оставаться дома", - отметил он.



Кроме того, Поворозник добавил, что для людей, которые должны работать в чрезвычайном режиме, будут организованы специальные маршруты.



"Те люди, которым надо добраться до работы, будут пользоваться общественным транспортом, кроме того, работники предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме (оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия), будут сделаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочим местам с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавил он.

