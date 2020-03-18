Цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, потеряв около 17% на этой неделе на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 18 марта, снизились на 1,3% до 28,35 долларов за, а WTI - на 2,3% до 26,3 долларов.



"Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым", - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.



Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.



Стремясь поддержать экономику, богатые страны мира готовятся потратить триллионы долларов на расходы, чтобы уменьшить последствия вспышки коронавируса, а также ввести социальные ограничения, которых не было со времен Второй мировой войны.



Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.

