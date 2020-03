Свитолина попала в список журнала Forbes

Журнал Forbes опубликовал список 30 under 30. Europe ("30 человек в возрасте до 30-ти лет"), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни.



В европейский рейтинг в категории Sports and Games ("Спорт и игры") по версии Forbes попала первая "ракетка" Украины Элина Свитолина. На счету 25-летней теннисистки 14 титулов WTA и личный рекорд - 3-я строчка в мировом рейтинге, отмечает сайт издания.



Еще одной представительницей тенниса в этом списке стала 28-летняя румынка Симона Халеп, чемпионка Ролан Гаррос и Уимблдона, экс-первая "ракетка" мира.



В прошлом году в список 30 under 30 вошли представители тенниса Петра Квитова (Чехия) и Кайл Эдмунд (Великобритания).