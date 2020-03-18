Коронавирус в Раде

Челендж «Вирус у ВИП-персон» давно уже запущен в медиа и очень популярен в сетях. Типа не только простые люди страдают от «корона-чумы». Римейк известного сериала «Богатые тоже, сука, плачут». То у Дональда экспресс-пробу возьмут, то у какого-нибудь европейского министра, члена (членкини) королевской семьи. Давайте о нашей Раде, что сейчас крайне актуально. Надо ли закрывать «слуг народа» на карантин?



Спикер Разумков и президент Зеленский придерживаются диаметрально противоположных взглядов на карантин в ВР. Разумков за дезинфекцию парламента, а экс-лидер «95-го Квартала» хочет «решительных реформ», в первую очередь принятия закона о земле. Пока достигли компромисса: депутаты не разъезжаются, жрут колбасу в гостинице «Киев» (кто иногородний) и как бы работают он-лайн в своих комитетах. Уже после объявления карантина были проведены две чрезвычайные сессии, на которых парламентарии продемонстрировали нации последние достижения промышленности в области антибактериальных намордников. Самый гламурный был у Юлии Тимошенко. Черного цвета, предположительно «Луи Виттон». Самый идиотский – у члена фракции «ПЕС» Арьева. Он напялил маску для тренировок, имитирующую условия высокогорья. В принципе, испуг Вовы понятен: его шеф Петр Алексеевич без всякой маски вернулся из Испании. И кто знает, чего он только там не подхватил в процессе детоксикации. В этом месте мы подходим к интересному вопросу: есть ли коронавирус в Раде?



18 марта «Телеграм-канал» «Темный рыцарь» опубликовал скрин документа, подписанного начальником обуховской милиции подполковником Ростиславом Горбачом. В справке сообщалось, что в коттеджном городке «Солнечная долина» (Обуховский район Киевской области) проживает гражданин Сергей Шахов. У него выявлен коронавирус

Из всей Рады только три человека могут быть спокойны. Это Юлия Владимировна в изящной тканевой маске, Наталья Королевская, надевшая не только мощный респиратор, но и резиновые перчатки, а также Арьев. Он тупо страдал от недостатка кислорода в мозг и даже пальцем не мог пошевелить

Первый подозрительный случай был отмечен еще до карантина с депутатом «Оппозиционной платформы» Олегом Волошиным. Он контактировал на протяжении 30 минут 27 февраля с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом. Волошин самоизолировался, сделал тесты, которые не выявили у него заболевания. «Порохоботы», активно травившие «агента Кремля» в социальных сетях, были страшно разочарованы.18 марта «Телеграм-канал» «Темный рыцарь» опубликовал скрин документа, подписанного начальником обуховской милиции подполковником Ростиславом Горбачом. В справке сообщалось, что в коттеджном городке «Солнечная долина» (Обуховский район Киевской области) проживает гражданин Сергей Шахов. У него выявлен коронавирус, от госпитализации Шахов отказался и «остался на проживание по указанному адресу».Сергей Шахов является депутатом Рады, входит в группу «Довира» и, судя по данным системы электронной регистрации парламента, принимал вчера участие в двух чрезвычайных заседаниях ВР. Ни за один проект не голосовал, но присутствовал. В этот же день, 18 марта, в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.Если этот не фейк, вброшенный «Телеграм-каналом», и документ, который был опубликован «Темным рыцарем», подлинный, то всех депутатов Рады следует отправить на самоизоляцию. Даже если господин Шахов не был в парламенте 16-го числа. Этот факт тоже предстоит расследовать. Следовательно, законодательного органа власти у нас до начала апреля не будет.Опять же много было слухов о желании «порохоботов» сорвать заседания ВР, чтобы не допустить назначения Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Это первый момент. Второй – вероятность подписания Венедиктовой представления на привлечение Петра Алексеевича и члена его фракции Софии Федины к уголовной ответственности практически стопроцентная. Когда документы из ГПУ поступят в зал, они тут же будут проголосованы.А теперь не факт, что будут. Член фракции «Слуга народа» Александр Качура подтвердил заражение «одного из народных депутатов», и процесс перевода Рады на полный карантин может быть запущен уже в ближайшие часы. А это, помимо всего прочего, означает высокую вероятность проникновения коронавируса и в Кабмин, и в Офис президента Зеленского.Из всей Рады только три человека могут быть спокойны. Это Юлия Владимировна в изящной тканевой маске, Наталья Королевская, надевшая не только мощный респиратор, но и резиновые перчатки, а также Арьев. Он тупо страдал от недостатка кислорода в мозг и даже пальцем не мог пошевелить.В принципе, никакой особой трагедии в уходе депутатов на полную самоизоляцию нет. Жаль, конечно, что не успели снять Артема Сытника с должности главы НАБУ и не поменяли руководство Национального банка. И еще Зеленский не сможет ввести режим чрезвычайного положения во всей стране, поскольку соответствующий указ главы государства должен утвердить парламент. Зато несомненным плюсом станет остановка принятия закона о приватизации земли. Вроде бы МВФ, с которым, по словам премьера Шмыгаля, у нас «наметились определенные подвижки», уже и не настаивает на распродаже земли. Однако хочет введения законодательного запрета на передачу «Приватбанка» Игорю Валерьевичу. Тут, в связи с карантином, тоже полный облом. Поэтому ситуация стабильная: дефолт, эпидемия и карантин. Не, ну а что вы хотели? Во всех триллерах, посвященных апокалипсису, высшее руководство страны цепляет заразу, контроль переходит к хрен знает кому и так далее. Классика жанра. Только никто из пейсателей не предугадал дефицит туалетной бумаги.