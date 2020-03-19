Двуличие

Поведение украинских олигархов и «соросят» в период эпидемии доставляет. Первые пытаются отделаться небольшими подачками «на благо нации» в обмен на гигантские преференции от государства, вторые вообще пытаются замутить переворот, но пока ждут инструкций из «центра». Причем замутить при поддержке олигархов-меценатов. Странно, что пока «соросня» массово не переквалифицируется из «антикоррупционеров» в гребаных вирусологов. Последних, кстати, становится все больше. Этой модной сегодня профессией стремительно овладевают недавние специалисты по Ирану и Сирии.



Начнем, естественно, с Петра Алексеевича. Жадность подвигла его резко вернуться в страну из Испании. Даже вполне реальная угроза ареста не смогла пересилить неуемную тягу «Черчилля» к обогащению. В кризисной ситуации, как прекрасно знает Порошенко, можно круто наварить. Примеры приводить надо? Думаю, нет. Все наслышаны про «Свиноборонпром», который под мудрым руководством Абрамавичюса и Найема продолжает заниматься примерно тем же.



Как выяснилось, недаром Порошенко так тянуло на Батькивщину. В Киеве неожиданно закрыли метро, где у нашего экс-лидера была монополия на наружную рекламу. Две фирмы, принадлежащие «порохоботам» (помните «юное дарование» Березенко?), исправно приносили в день до 70 миллионов гривен налом. Нормальная схема. Много денег шло через бюджет на «социальную рекламу». До сих пор там, наверное, висят лайт-боксы с фотками теток, символизирующих самобытную культуру областей Украины. Все в коралловых бусах, в длинных страшных даже на вид платьях времен эпического средневековья. Представительница Запорожья почему-то держит в руках корзину с яйцами. Или Сум? Не важно.



Когда закрыли метрополитен, фракция «Европейская солидарность», члены которой в последний раз были в метро в период «оранжевой революции», резко озаботились комфортом киевлян. Написали заявление в редакции Ирины Геращенко, для которой метро – это сказочный вид транспорта с выпивкой и развлечениями. Оказывается, в европейских столицах подземный вид транспорта не закрыт.



Виктор Пинчук – олигарх и агент КГБ с оперативным погонялом «Валерий» – с помпой, криками и фейерверками выделил куда-то «дополнительные два миллиона долларов». Говорит, что на борьбу с коронавирусом. Супруги Елена и Виктор Пинчуки, смахивая слезы, заявили, что «эпидемия – это, сука, наша общая беда и бороться с ней мы все должны вместе»

По моим скромным подсчетам, во фракции «Слуга народа» с Пинчуком и Соросом напрямую или опосредованно связно свыше 70 человек. Сегодня, в разгар эпидемии, их активируют для создания антипрезидентской платформы. Цель платформы – стать политическим выразителем недовольства населения действиями Зеленского в условиях эпидемии и экономического кризиса

Там на каждой станции пассажирам бесплатно раздают маски, средства для дезинфекции и упаковки презервативов для анального секса. Поэтому надо срочно открыть все линии киевского метрополитена, чтобы Петр Алексеевич мог снимать кэш регулярно, в привычном для него режиме. И ведь бывшие «порохоботы» в Киевсовете почти пролоббировали идею «частичного открытия» метро, однако их обломали из Офиса президента.Ринат Леонидович пообещал президенту «активно помогать». Закупать аппараты для искусственной вентиляции легких, тесты на коронавирус, организовывать дополнительные койко-места в инфекционных отделениях. Даже вроде начал формировать некий «Мозговой центр» для борьбы с эпидемией. Пока дело застопорилось на поиске необходимых мозгов. Хотя чего их, сука, искать? Достаточно открыть рейтинг «мыслителей мира» по версии американского издания «Foregin Policy» за 2014 год. В «топ-100» лучших умов всех времен и народов попали Таня Черновол (категория «бросающая вызов» коррупционному режиму Януковича) и Ганна Гопко (за активное участие в «евромайдане»). Им, как говорится, и карты в руки. Точнее, маски на голову. Но, зная изысканный вкус Рината Леонидовича, он в свой «мозговой центр» рекрутирует каких-нибудь швейцарцев, которые за полмиллиона евро расскажут нации по скайпу, как правильно мыть руки во избежание заражения вирусом.В обмен на свою абсолютно бескорыстную помощь Ахметов получает формулу «Гондурас форевер». Бывший менеджер «ДТЭК», по счастливому стечению обстоятельств ставший премьер-министром (Шмыгаль), с 1 апреля вводит ограничительные пошлины в размере 65% на электроэнергию и уголь, поставляемые из России. Очень умное и смелое решение. Особенно в условиях эпидемии коронавируса. Нация сможет потреБлять только дорогой уголь, который добывается шахтерами Рината Леонидовича (80%), чтобы сжечь его на ТЭЦ Ахметова, вырабатывающих 65% электроэнергии. Поставками самого дорогого в Европе электричества будут заниматься облэнерго Рината Леонидовича. «Роттердам плюс» просто дешевка по сравнению с новой схемой «Гондурас». Чтобы вы понимали: в Голландии тонна угля стоит почти в два раза дешевле, чем в Украине.Виктор Пинчук – олигарх и агент КГБ с оперативным погонялом «Валерий» – с помпой, криками и фейерверками выделил куда-то «дополнительные два миллиона долларов». Говорит, что на борьбу с коронавирусом. Супруги Елена и Виктор Пинчуки, смахивая слезы, заявили, что «эпидемия – это, сука, наша общая беда и бороться с ней мы все должны вместе».А что делает олигарх-меценат, друг Элтона Джона в действительности? Сколачивает на базе депутатов из «слуг народа» некую «проевропейскую либеральную группу, выступающую за Евросоюз». Уже от одного названия «платформы» за версту несет «соросятиной». И это не удивительно, поскольку Виктор Пинчук является провайдером интересов Сороса в Украине.Целью создания группировки «соросят» пока в формате «слуг народа» является раскол партии Зеленского, образование коалиции «порохоботов», «соросят» и фракции «Голос» Сороса в Раде. Чтобы не быть голословным, проанализируем истинную ориентацию «европейцев-либералов».Работал в компании Starlight Digital Sales в медиа-холдинге Пинчука. В 2017-м фонд Пнчука дал ему грант на обучение в King’s College London.Никита Потураев. В 2002-2008 гг. работал советником управления коммуникаций и связей с общественностью в компании Victor Pinchuk Foundation.До избрания в Раду по списку «слуг» был программным директором Киевского международного экономического форума, организатором которого является Школа экономики «соросенка» Милованова. Летал на экономический форум в Давосе за средства Фонда Пинчука.Стипендиат Пинчука (Завтра.UA), стипендиат Фонда Клинтон (Clinton Global Initiative University). Самый крупный спонсор Фонда – Пинчук. Работала в «Украинском кризисном медиа-центре» (Фонд Сороса), фонде Hop Nederland Hop, который финансируется через Фонд Сороса.И так все двадцать с чем-то членов «платформы». По моим скромным подсчетам, во фракции «Слуга народа» с Пинчуком и Соросом напрямую или опосредованно связно свыше 70 человек. Сегодня, в разгар эпидемии, их активируют для создания антипрезидентской платформы. Цель платформы – стать политическим выразителем недовольства населения действиями Зеленского в условиях эпидемии и экономического кризиса. Идеологом всей этой херни является Фонд Сороса. Эпидемия немного спутала планы «пучтистов», но, как мы видим, процесс запущен.