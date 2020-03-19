Генсек НАТО: скоро мы будем приветствовать Северную Македонию в качестве 30 члена альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что скоро организация будет приветствовать нового, тридцатого члена альянса – Северную Македонию.



"В прошлом году мы подписали протокол о присоединении с Северной Македонией. Теперь, когда парламенты всех стран-участниц НАТО завершили процесс ратификации протокола, мы надеемся, что очень скоро сможем поприветствовать Северную Македонию уже в качестве 30 члена Северо-Атлантического альянса", - сказал он в четверг в ходе виртуальной по причине пандемии коронавируса пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации.



Как известно, накануне, в среду, 18 марта, Сенат Испании ратифицировал вступление Северной Македонии в НАТО, став последней страной-членом альянса, давшей свое соглашение вступление Скопье в организацию.

