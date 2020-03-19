Во Франции половина пациентов реанимации - моложе 60 лет

Во Франции половина пациентов интенсивной терапии, зараженных коронавирусом, моложе 60 лет.



Об этом заявил генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон в видеообращении.



«Половина из 931 пациента, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии во Франции, младше 60 лет. В целом 7% из 264 умерших людей были в возрасте до 65 лет», - сказал он.



По словам Саломона, от Covid-19 за последние 24 часа во Франции умерли 89 человек, а с начала «кризиса здоровья» - 264 человека. Коронавирусная эпидемия стремительно обостряется на французской территории, всего подтверждено 934 случая заражения за сутки, сказал он, добавив, что количество случаев удваивается каждый день.



Правительство Франции разворачивает военные полевые госпитали и применяет военную авиацию для эвакуации больных коронавирусом гражданских. Накануне военный самолет эвакуировал 6 тяжелых больных из французского города Мюлуз на востоке страны в Марсель и Тулона на юге.



Военно-воздушные войска на своей странице в Тwitter разместили видео эвакуации.



Как сообщал Укринформ, система медицинской эвакуации авиации Morphee действует в вооруженных силах Франции с 2006 года. Это первое в истории ее применение в интересах гражданских. Ранее она использовалась лишь пять раз во время военных операций в Афганистане и Косово.



По данным Минздрава, на сегодня в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания COVID-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

