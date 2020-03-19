WeSave! Charity Play — названы новые участники онлайн турнира

WeSave! Charity Play – Дота 2 турнир, который организовывается с целью помощи в борьбе с коронавирусом. Спрогнозируйте победителей в матчах 24 команд из 6 регионов и делайте ставки на Dota 2 в БК Gorilla.



Коронавирус стал причиной отмены множества Дота 2 турниров по всему миру. Организаторы чемпионатов быстро отреагировали на карантин, начав проводить LAN-финалы без зрителей, а потом и вовсе переведя все игры в онлайн. Кроме первенств по установленному календарю, начали организовываться соревнования благотворительного характера. Одним из таких стал WeSave! Charity Play, который пройдет с 20 по 26 марта. Призовой фонд Дота 2 чемпионата составит $120 тысяч плюс донаты от зрителей. Все собранные деньги будут отправлены на борьбу с COVID-19.

Кто будет играть на WeSave! Charity Play

Недавно стало известно, что число команд, которые примут участие в благотворительном чемпионате, пополнили:

NAVI;

FURIA Esports;

CR4ZY!

Всего примут участие в борьбе за трофей 24 команды из 6 регионов (СНГ, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америки), среди которых одни из лучших коллективов на данный момент:

Team Secret;

OG;

Nigma;

Team Liquid;

Virtus.Pro;

Invictus Gaming и EHOME!

Наблюдать за матчами любимых команд пользователи смогут непосредственно в клиенте Dota 2 и на стриминговой платформе Twitch. Комментировать игры для русскоязычного зрителей будут Lil, Ghostik, Mag и Dendi. Кроме просмотра первоклассной Доты, пользователи смогут делать ставки на любимые команды в букмекерской конторе Горилла.

Ставки на Dota 2 турнир в БК Gorilla

Все азартные игроки и любители Dota 2 в БК Gorilla смогут сделать ставки на результаты поединков, а также на отдельные показатели на геймеров на турнире WeSave! Charity Play. Пользователей, кроме широких росписей на все матчи, которые доступные по ссылке: https://joygorillas.com/dota2, ждут высокие коэффициенты и бонусы от популярного букмекера. Сайт букмекерской конторы Горилла предлагает смотреть онлайн трансляции матчей без необходимости открывать дополнительные вкладки, что поможет быстро принимать решения при заключении лайв ставок.