В Раде зарегистрирован проект против создания консультативного совета по Донбассу

Группа украинских депутатов зарегистрировала в Верховной раде проект постановления с требованием не допустить создания консультативного совета по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в четверг сообщается на сайте украинского парламента.



Решение о создании консультативного совета было принято 11 марта 2020 года в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с участием главы офиса украинского президента Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.



В пояснительной записке к документу говорится, что проект постановления "направлен на осуждение действий представителей Украины" в контактной группе, а также на "предупреждение совершения ими противоправных действий в случае подписания 25 марта 2020 решения о создании консультативного совета (рабочей группы)". Авторы документа утверждают, что их целью якобы является "обеспечение безусловного соблюдения законодательства Украины".



Проект постановления предложила группа депутатов Рады от фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее".



Причиной недовольства ряда депутатов Рады стало достигнутая по итогам встречи контактной группы 11 марта предварительная договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Ожидается, что решение о создании консультативного совета может быть подтверждено на следующем заседании контактной группы 25 марта. В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.



Однако 12 марта Ермак на брифинге заявил, что "создание консультативного совета не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". Власти Украины, по словам Ермака, "не намерены вести прямые переговоры с представителями республик Донбасса". Несмотря на это, по данным украинского издания "Страна", почти 60 из 248 депутатов от президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде высказались против создания консультативного совета по Донбассу.

