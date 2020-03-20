В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", — сказала дипломат.

Москва призывает Киев отказаться от таких планов, подчеркнула Захарова.



"Нагнетая обстановку вокруг Крымского полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС", — сказала представитель ведомства.



Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.



По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.



Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов "похода" на Крым от необдуманных поступков, а глава полуострова Сергей Аксенов призвал задуматься о последствиях такой провокации.

