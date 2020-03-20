Педиатры узнали, как предотвратить заражение крови у новорожденных

Университет Вашингтона и Клиника Майо, передает Xinhua, установили на примере новорожденных мышат: эпидермальный фактор роста в грудном молоке активирует рецепторы в клетках кишечника, которые не дают опасным бактериям мигрировать в кровоток, вызывая сепсис. Был проведен эксперимент - мышатам вводили бактерии Escherichia coli. При этом мышат кормили грудным молоком, содержащим разную концентрацию эпидермального фактора роста.



В итоге бактериальный сепсис развивался у животных, получавших молоко с низкой концентрацией соединения. По мнению специалистов, детское питание и молоко с высокой концентрацией эпидермального фактора роста могут спасти недоношенных детей. В отличие от антибиотиков, убивающих все бактерии без разбора, грудное молоко способствует формированию внутренней защиты, сдерживающей именно вредные бактерии.



Оно не может справиться, если инфекция уже развилась, но в качестве превентивной терапии грудное молоко прекрасно справится. Известно: так называемый поздний сепсис может развиться в промежуток с 72 часов после родов до 60 дней после появления на свет. И он стоит за 26% детских смертей среди недоношенных.

