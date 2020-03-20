Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский, своим указом №99 от 19 марта, ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.



Об этом передает пресс-служба Офиса президента.



"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в указе.



Указ вступил в силу с даты его публикации, то есть с 19 марта.



Алексей Резников - вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, партнер "ЮФ "Астерс" (с ноября 2018 года по март 2020), заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 года по декабрь 2015), заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 года), адвокат, заслуженный юрист Украины, мастер спорта Украины. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (с 18 сентября 2019 года).

