В ГД пообещали встретить во всеоружии участников "марша на Крым"

Любая провокация, связанная с попыткой прорыва в Крым, будет пресечена, участников так называемого "марша" со стороны Украины встретят во всеоружии, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.



Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что украинская сторона готовит 3 мая провокацию по прорыву в Крым и призвала Киев отказаться от этих планов. По ее словам, организаторы "марша" из состава "Меджлиса крымскотатарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России.



"Любая провокация, связанная с попыткой прорыва в Крым, будет пресечена. Нормальные люди не будут устраивать какие-либо провокации, но мы готовы к любым действиям со стороны националистов, экстремистов, фашистов, как угодно их назови, это все синонимы по отношению к данной группе лиц, которые не гнушаются ничем. Мы их встретим во всеоружии и "с распростертыми объятьями". Камер для них в тюрьмах хватит, а затем у них появится возможность искупить свою вину, которую они нанесли нашему полуострову, исправительными работами. У них появится шанс пересмотреть свои планы на жизнь и поведение", - сказал РИА Новости Шеремет.



По мнению депутата, организаторам акции приходится осуществлять провокации в отношении Российской Федерации, поскольку "западные партнеры просто так деньги платить не хотят".



"За каждую такую провокацию они получают определенные транши и бонусы на дальнейшее безбедное существование. Эти товарищи существуют исключительно на подачки. Все дело в деньгах, никакой там национальной идеи нет. Бизнес и ничего личного. Это все, что ими движет", - подчеркнул депутат.

