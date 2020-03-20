"Голос" создает антикризисный штаб для помощи правительству
Партия "Голос" создает антикризисный штаб для помощи правительству на время карантина и экономического кризиса.
"Ежедневно и ежечасно команда депутатов и экспертов анализирует события в стране, дает оценку, насколько профессиональны действия правительства, и разрабатывает рекомендации и для власти, и для каждого из нас", - сообщает политическая сила на своей странице в Фейсбуке.
Антикризисный штаб "Голоса" - виртуальный, поскольку все члены команды придерживаются правил карантина.
"В штаб входят все депутаты фракции "Голоса", наш аналитический центр и эксперты, которых мы будем привлекать к работе над конкретными вопросами", - говорится в сообщении.
Возглавили антикризисный штаб глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык и народный депутат Ольга Стефанишина.