В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек

В г.Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 человек, власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в Украине чрезвычайное положение, написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в Фейсбуке.



"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.



Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. грн для юридических.



"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.



Также местная власть обращается в Антимонопольный комитет для недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах.



Как сообщалось, 19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав Украины в Телеграм-канале.



"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.

