Зеленский вновь обратился к народу

На Украине есть первый пациент, который вылечился от коронавируса, сообщил президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 марта. Больному из Черновцов было сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И второй также показал отрицательный результат.

Кроме того, президент поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление первой партии экспресс-тестов, а также сообщил, что в ближайшие двое суток на Украину прибудут:



• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;



• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;



• 1 млн масок, которые поступят в Украинский аптеки



• 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;



• 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыc. литров дезинфекционной жидкости.





