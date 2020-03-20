В КГГА рассказали о запасе масок на 7-10 дней

В Киеве запаса медицинских масок еще хватит на 7-10 дней, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, пишет в пятницу, 20 марта, РБК-Украина.



По его словам, стратегических запасов достаточно, чтобы обеспечить больницы, однако их необходимо постоянно пополнять.



"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сказал чиновник.



Местные власти уже нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть столицы масками. В первую очередь маски будут поставлять тем, кто контактируют с большим количеством людей.



"Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть", - сказал Поворозник.



Напомним, в Министерстве здравоохранения обещают улучшить ситуацию с наличием масок и антисептиков за 3-4 дня.

