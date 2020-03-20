Метро в Киеве останется закрытым до 17 апреля

Метро в Киеве не будет работать до 17 апреля, а не до 3-го числа, как предполагалось изначально. Об этом со ссылкой на сотрудников столичного метрополитена пишет "Апостроф". Сообщается, что распоряжение о том, что карантин в киевском метро будет продлен, пришло от руководства. Впрочем, пока пассажиров в подземку не пускают, на станциях и платформах проводятся ремонтные работы.

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - сообщил источник издания.



Напомним, метро в Киеве, как и в Харькове, и в Днепре, закрыли 17 марта - в связи с общенациональным карантином, введенным из-за коронавируса. Предполагалось, что линии метро в Киеве заменят автобусы и троллейбусы. Впрочем, из-за того, что в них ввели ограничение по количеству пассажиров, на остановках столицы наблюдается небывалый ажиотаж.



К слову, в Харькове мэр Геннадий Кернес метро закрывать изначально не хотел. Позже президент Зеленский заявил, что это нарушение закона. Харьковский городской голова решил все же закрыть подземку, позже высказался о том, что это правильная мера. Однако 20 марта Кернес официально попросил премьера открыть метро Харькова. В этом городе из-за закрытой подземки на остановках также наблюдается коллапс - люди не могут добраться на работу.

