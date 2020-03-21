Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. "Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г.Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



"Никаких новых ограничений пока не предусматривается. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - подчеркнул Шмыгаль.



Премьер добавил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни, а также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течение.



Ранее в Киевской, Житомирской и Черновицкой области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

