Мощность подвода к "Северному потоку — 2" увеличили

Проектная мощность газопровода "Грязовец - КС Славянская", предназначенного в том числе для подачи газа в строящийся газопровод в Европу "Северный поток 2", увеличена до 82,4 миллиарда кубометров газа с 55 миллиардов, говорится в обновленной схеме территориального планирования в области федерального трубопроводного транспорта.



"Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок "Грязовец - КС Славянская"... проектный объем транспортировки газа - 84,2 миллиарда кубометров в год", - говорится в документе.



Газопровод от города Грязовца Вологодской области до компрессорной станции "Славянская" предназначен для подачи газа в "Северный поток 2", а также для газоснабжения Ленинградской области и промышленной зоны "Усть-Луга". "Газпром" сообщал о планах ввести его в эксплуатацию до конца нынешнего года.



"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

