Пропуск на проезд в Киеве получили более 200 тыс. человек

Пропуск на проезд в Киеве получили более 200 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.



Кличко заявил, что пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.



"Более 225 тыс. пропусков на проезд", - уточнил мэр города.



Напомним, с 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы могут ездить только пассажиры со специальными пропусками.



Такие документы выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт курсирует по отдельным маршрутам.

