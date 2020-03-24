Министр здравоохранения написал заявление об отставке - СМИ

Министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке с занимаемой должности, об этом УНН сообщил источник в Офисе Президента.



По информации собеседника агентства, Илья Емец сегодня утром написал заявление об отставке, одновременно сообщив об этом Президента Владимира Зеленского.



Также, по словам собеседника УНН, по состоянию на сейчас Илья Емец находится на встрече с Зеленским, где его, вероятно, побуждают остаться в кресле министра здравоохранения. Сейчас заявление Ильи Емца о его отставке не является подписано.



В то же время, источники в Министерстве здравоохранения сообщают, что причиной написанного заявления Емцем стал конфликт с одним из его заместителей, а также информация о том, что бывшая исполняющая обязанности здравоохранения Ульяна Супрун уже неделю негласно ежедневно присутствует в министерстве и пытается влиять на работу ведомства.



К слову, именно Ульяна Супрун была инициатором ликвидации санитарной эпидемиологической станциии (СЭС) в Украине, в следствии чего Кабинет министров Украины ликвидировал структуру 22 мая 2017 года своим указом, а Ульяна Супрун выступала против возобновления работы СЭС позже.



Напомним, Илью Емца назначили на пост министра здравоохранения в начале марта.

