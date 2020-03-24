COVID-19 нанес больший ущерб, чем кризис 2008 года

Пандемия коронавируса нанесла миру больший ущерб, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и теракты 11 сентября 2001 года. Об этом в интервью BBC заявил генсек Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.



"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа.



"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - полагает глава ОЭСР.



ОЭСР является одной из ведущих международных экономических организаций мира. В нее входят 36 развитых стран, в том числе большинство государств Евросоюза.

