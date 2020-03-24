Турчинов выступил с «Меморандумом действий» по борьбе с коронавирусом

Дальнейшее промедление замены управленческого хаоса на осмысленную систему обеспечения защиты граждан и государства может привести к трагическим последствиям. Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Начиная с января текущего года высшие должностные лица страны бравурно рапортовали о готовности Украины к надвигающейся эпидемии. Тем временем, под пустую болтовню были проданы складские запасы защитных средств, оставлены без масок и элементарных антисептиков даже медицинские учреждения», пишет известный политик на страницах интернет-издания Цензор.

«У меня нет желания описывать бесконечный перечень просчетов, - отмечает экс-секретарь СНБО. - В стране сейчас и без меня достаточно публичных экспертов по критическому осмыслению происходящего. В сложившихся условиях важнее "что делать?", а не "кто виноват?"»

По мнению Турчинова, время и так упущено. Дальнейшее промедление замены управленческого хаоса на осмысленную систему обеспечения защиты граждан и государства может привести к трагическим последствиям.

Со своей стороны Александр Турчинов предложил «Меморандум действия», состоящий из девяти приоритетных задач, реализация которых необходима в условиях эпидемии, войны и масштабного экономического кризиса. С полным текстом меморандума можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В частности, среди приоритетных шагов экс-секретарь Совбеза отметил:



1) создание штабной вертикали, включающая штабы центрального, областного, городского (районного) уровня;



2) распределение приоритетов и ответственности центральной власти и органов местного самоуправления, в том числе компенсирование ресурсами госбюджета потери местных бюджетов от налоговых льгот;



3) немедленный секвестр бюджета, перераспределение бюджетных приоритетов на центральном и региональных уровнях;



4) обеспечение бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, включая все объекты энергетической инфраструктуры, металлургические и химические предприятия, предприятия ОПК, связи и пищевой промышленности;



5) создание стратегических резервов средств защиты и гигиены, лекарств и медицинского оборудования, продуктов питания;



6) обеспечение проведения весенне-посевных работ в полном объеме (непонимание важности этого вопроса может стать причиной острого дефицита продуктов питания (уже осенью текущего года).



7) приоритетное финансирование и материально-техническое обеспечение медицинских учреждений, в т.ч. значительное увеличения фонда оплаты труда медперсонала инфекционных отделений;



8) восстановление обороноспособности, защита армии и силовых структур от эпидемии, прекращение отвода войск вдоль линии разграничения, закрытие всех КПП с оккупированными РФ территориями до окончания карантинных мероприятий;



9) обеспечить объективное информирование граждан страны, Больше оптимизма, веры и уверенности в победе, хватит демонстрировать на всех каналах "европейские новости" в виде колонн машин, везущих умерших в крематорий. Страх и депрессия не только приводят к дестабилизации и хаосу, но и резко снижают иммунитет человеческого организма, что недопустимо в условиях эпидемиологической угрозы.

«Этот небольшой перечень приоритетов должен дополняться и детализироваться, но его нельзя подменять пустым пиаром и запугиванием, - подчеркивает Александр Турчинов. -

Жесткие, но детально продуманные карантинные мероприятия должны защитить граждан, не разрушив при этом экономику и обороноспособность страны, не лишая Украину перспектив развития, а граждан – будущего».