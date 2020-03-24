В ближайшие дни погода в Украине без осадков, ночью еще морозно

В Украине прохладную и сухую, на юге страны - ветреную погоду в ближайшие сутки будет определять антициклон с центром над Беларусью. Как сообщает Укргидрометцентр, будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на побережье морей около 0°, днем 3-8°, в южной части до 10° тепла; в Карпатах ночью 8-13° днем 2-7° мороза.



В Киеве в среду - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1921г., самая низкая ночью -14,3° в 1895г.



В четверг, 26 марта, в Украине также без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.



Температуре ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0° ), в южной части ночью от 3° тепла до 3° мороза , днем 9-14° тепла.



В Киеве в четверг - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 8-10° тепла .

