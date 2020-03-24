В Египте из-за коронавируса вводится комендантский час

ремьер-министр Египта Мустафа Мадбули во вторник объявил, что начиная со среды для противодействия распространению коронавируса власти вводят в стране комендантский час, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".



Комендантский час будет длиться с 19:00 до 6:00. Экстренные меры должны действовать две недели.



Значительная часть общественных учреждений и государственных служб в эти две недели доступны не будут, добавил премьер.



По последним данным, в Египте зафиксированы 366 случаев заражения коронавирусом. Скончались 19 человек, выздоровели 68.

