Перенесенная летняя Олимпиада все равно будет маркирована 2020 годом

Олимпийские игры 2020 года, перенесенные в связи с угрозой коронавируса на 2021 год, по-прежнему будут включать в названии 2020 год, заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.



По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. "Помимо всего прочего, беседа была о том, что оставить как прежде в названии "Токио 2020", - цитирует ее слова телеканал Эн-эйч-кей.



Ранее Абэ заявил, что Токио и МОК договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года. Премьер добавил, что игры должны пройти до лета 2021 года.



Накануне Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в полном объеме.



Ранее олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.

