Нефтяная игра России и США: покер или русская рулетка?

Пока мир погружен в пучину коронавируса, на нефтяном рынке идет опасная игра с участием России, Саудовской Аравии и США. Ее смысл в том, чтобы низкими ценами на нефть затолкать США в соглашение с ОПЕК. Американцы поставлены перед сложным выбором, но и Россия очень рискует, ввязавшись в войну со сланцевой промышленностью США. Как говорил герой “Кавказской пленницы”: “или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору”.



На прошлой неделе появилась статья в The Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России с целью стабилизации цен на рынке нефти. Железное правило: в каждой непонятной мировой ситуации вводи санкции против России.



С Саудовской Аравией американцы пока предпочитают договариваться. Дональд Трамп даже позвонил кронпринцу Мухаммеду бин Салману. И не словом не попрекнул за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое американские СМИ ранее однозначно “вешали” на бин Салмана.



Теперь явно не до защиты прав человека: американские сенаторы пишут королю Саудовской Аравии письмо с просьбой принять меры. В общем, “он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог”. А для восточных людей это очень важно. И тут еще вопрос, чья инициатива обвалить цены на нефть, чтобы вынудить американцев примкнуть к общей договоренности по ограничению добычи – России или саудитов.



Не все помнят, что случилось в Вене 6 марта, накануне введения большинством стран карантина и закрытия границ. Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (так называемый ОПЕК+), не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее.



Впервые за последние годы Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн. барр./сутки). В то время как Саудовская Аравия предложила увеличить сокращение на 1,5 млн. барр./сутки до конца года.



В результате на сайте Сената Соединенных Штатов появилось обращение 13 сенаторов-республиканцев (от штатов Техас, Аляска, Оклахома и проч.) к королю Саудовской Аравии с очень вежливой просьбой вернуться к переговорам в рамках ОПЕК, поднять цены на нефть и “установить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики



Чем закончилась игра на понижение нефтяных цен, начавшаяся в 2014 году, мы знаем: 21 июня 2017 года престарелый король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально сменил наследника. Уволил проамериканского бин Найефа и назначил на его место своего младшего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммеда бин Салмана