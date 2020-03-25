Нефтяная игра России и США: покер или русская рулетка?
Пока мир погружен в пучину коронавируса, на нефтяном рынке идет опасная игра с участием России, Саудовской Аравии и США. Ее смысл в том, чтобы низкими ценами на нефть затолкать США в соглашение с ОПЕК. Американцы поставлены перед сложным выбором, но и Россия очень рискует, ввязавшись в войну со сланцевой промышленностью США. Как говорил герой “Кавказской пленницы”: “или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору”.
На прошлой неделе появилась статья в The Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России с целью стабилизации цен на рынке нефти. Железное правило: в каждой непонятной мировой ситуации вводи санкции против России.
С Саудовской Аравией американцы пока предпочитают договариваться. Дональд Трамп даже позвонил кронпринцу Мухаммеду бин Салману. И не словом не попрекнул за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое американские СМИ ранее однозначно “вешали” на бин Салмана.
Теперь явно не до защиты прав человека: американские сенаторы пишут королю Саудовской Аравии письмо с просьбой принять меры. В общем, “он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог”. А для восточных людей это очень важно. И тут еще вопрос, чья инициатива обвалить цены на нефть, чтобы вынудить американцев примкнуть к общей договоренности по ограничению добычи – России или саудитов.
Не все помнят, что случилось в Вене 6 марта, накануне введения большинством стран карантина и закрытия границ. Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (так называемый ОПЕК+), не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее.
Впервые за последние годы Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн. барр./сутки). В то время как Саудовская Аравия предложила увеличить сокращение на 1,5 млн. барр./сутки до конца года.
В результате на сайте Сената Соединенных Штатов появилось обращение 13 сенаторов-республиканцев (от штатов Техас, Аляска, Оклахома и проч.) к королю Саудовской Аравии с очень вежливой просьбой вернуться к переговорам в рамках ОПЕК, поднять цены на нефть и “установить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики
После распада сделки цена нефти резко обвалилась. И сейчас колеблется в промежутке $22-27 за баррель. С учетом происходящего в мире (самолеты не летают, пассажирские корабли не ходят, количество поездов сократилось) спрос на нефтепродукты падает. А добыча нет. ОПЕК же не договаривалась! Поэтому некоторые аналитики предсказывают цену и $20 за баррель, и даже $5.
Это плохо для всех. И для России, и для Саудовской Аравии, и для американской сланцевой промышленности. У американцев своя история: им ниже $50 невыгодно, потому что они сильно закредитованы. И банки не спешат списывать эти долги.
В результате на сайте Сената Соединенных Штатов появилось обращение 13 сенаторов-республиканцев (от штатов Техас, Аляска, Оклахома и проч.) к королю Саудовской Аравии с очень вежливой просьбой вернуться к переговорам в рамках ОПЕК, поднять цены на нефть и “установить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики, успокоив экономическую нервозность в нефтегазовом секторе в то время, когда страны всего мира борются с пандемией”.
После этого письма откликнулся Ирак и как посредник призвал ОПЕК созвать внеочередную встречу для стабилизации рынка, пригласив туда американцев, которые в нефтяных соглашениях никогда участия не принимали. И если другие страны сокращали добычу, то они ее увеличивали, пользуясь плодами роста цен на нефть.
Фактически он дипломатично повторил слова пресс-секретаря “Роснефти” Михаила Леонтьева, который заявил, что "с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи... Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм".
Встреча, запланированная на 18 марта, так и не состоялась. Но возникли сомнения, а был ли на самом деле конфликт между Россией и Саудовской Аравией, который сбил цены на нефть. И кто в итоге является инициатором удара по сланцевой промышленности США: русские, саудиты, или они договорились сделать это вместе?
Вопрос явно не праздный в условиях, когда акции Chevron упали на 20% в 2020 году, а целого ряда других добывающих компаний в Америке на 30%, 40% или даже 50% (с 1 января 2020 года).
Тут стоит вспомнить, что, как мы неоднократно писали со ссылкой на солидные западные издания, прежняя администрация Белого дома в 2014 году убедила саудитов накачать преизбыточной нефтью мировой рынок для обрушения цен.
Цель была простая: по версии египетского публициста Имада Аннана, расчет делался на то, что Россия – колосс на нефтяных ногах – завалится (тем более в условиях санкций) и не сможет помочь режиму Асада в Сирии.
Чем закончилась игра на понижение нефтяных цен, начавшаяся в 2014 году, мы знаем: 21 июня 2017 года престарелый король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально сменил наследника. Уволил проамериканского бин Найефа и назначил на его место своего младшего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммеда бин Салмана
В проекте “дешевая нефть” американцы действовали вместе с Саудовской Аравией, которая категорически отказывалась заключать сделку в рамках ОПЕК о сокращении добычи нефти (чтобы повысить цену на нее). Так продолжалось до тех пор, пока правящий кронпринц бин Найеф, удостоившийся длительной персональной аудиенции с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете, находился при власти.
Но время шло. Россия в условиях санкций продолжала держаться и помогать Башару Асаду. А затем и одержала победу в Сирии над его врагами (под соусом борьбы с ИГИЛ), чем изменила глобальный расклад сил. Зато привыкшие жить на широкую ноги саудиты, потеряв совокупно $360 млрд., засуетились. И поняли, что игра в низкие цены на нефть – это мяч в их собственные ворота.
Есть еще один момент, который стал известен совсем недавно: Саудовская Аравия надеялась наводнить рынок своей сырой нефтью, но американцы ей не давали, поддержав кредитами и дотациями свою сланцевую промышленность. Теперь эти кредиты надо возвращать.
Чем закончилась игра на понижение нефтяных цен, начавшаяся в 2014 году, мы знаем: 21 июня 2017 года престарелый король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально сменил наследника. Уволил проамериканского бин Найефа и назначил на его место своего младшего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммеда бин Салмана. То есть место выпускника колледжа Льюиса и Кларка в штате Орегон Мухаммада бен Найефа занял принц, ранее отвечавший за связи с Москвой и несколько раз бывавший в России.
Новый правящий принц развернул политику на 180 градусов: Саудовская Аравия не только стала активным сторонником идеи сокращения добычи нефти (суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки), но и явно сблизилась с Россией в международных вопросах. В ОПЕК обе страны до последнего времени “пели” в унисон. И только 6 марта в Вене между ними якобы пробежала черная кошка. Но пробежала ли?
Еще важный нюанс: в разгар якобы нефтяного конфликта принц бин Салман арестовал злейшего врага Путина – принца бин Найефа, который с 2014 года лично курировал антироссийское направление и помощь врагам Башара Асада в Сирии.
Чем закончится нефтяной покер, сказать трудно. Мир пребывает в эпидемическом ступоре, цены на нефть падают. В Белом доме говорят о новых санкциях против России. Однако уже есть первый звоночек.
Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК в июне. Он подтвердил, что нефтяные компании Техаса уже заявили о согласии сократить добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье на фоне общемирового падения, если такая договоренность будет достигнута в рамках ОПЕК+.
Позже Reuters сообщил, что регулятор обратился к администрации президента США Дональда Трампа с идеей ограничить добычу в Техасе. Об этом изданию заявил Райан Ситтон, который уточнил, что добыча может быть сокращена на 10%. Ну, что ж. Похоже, лед все-таки тронулся, господа присяжные заседатели.