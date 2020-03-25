#СказочноеБали

Все, расходимся: на острове Пасхи зафиксирован первый случай коронавируса. Бали, по понятным причинам, тоже отпадает. Потому что сказочное. Министр внутренних дел отказался вводить чрезвычайное положение. Смысла нет. «Муниципальная варта», состоящая из активистов и патриотов, прекрасно справляется в Киеве с возложенными на нее обязанностями. И да: завтра никакой чрезвычайной сессии Рады не будет. Жизнь, как говорится, налаживается.

Пока не могут подобрать Юзику подходящий по размеру намордник, чтобы обеспечить нужный режим изоляции в сессионном зале. Да и с первым вице-спикером Стефанчуком возникли проблемы из-за габаритов. Опять же есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом среди представителей депутатского корпуса (фракция «Довира» и «Слуга народа»). Эпидемиологическая ситуация в группировке «Голос» Сороса по-прежнему остается сложной. Они никак не могут разобраться, кто с кем контактировал. К тому же рупор «соросни» – еженедельник «Новое время» трагически закрылся. Только десять человек, включая издателя Томаша Фиалу, изъявили желание платить за возможность чтения «правды» на сайте. А без традиционной колонки Лещенко в издании (тоже, сука, платной) члены «Голоса» не могу разобраться с симптомами. То ли печень, то ли триппер, то ли коронавирус.



С «Батькивщиной» в лице Юлии Владимировны (так называемые «черномасочники») все в порядке. Практически все, за малым исключением, готовы занять свои рабочие места под куполом. Сама Тимошенко опровергла случаи наличия у нее высокой температуры и готова работать, засучив того же Немырю.



Группа «За будущее Игоря Валерьевича» настроена по-боевому. У всех решительный настрой и твердый стул. Отдельные представители слегка очкуют из-за контактов с Давидом Арахамией. Давид, в свою очередь, контактировал с заболевшим «слугой», а где шлялся последний – никому вообще не известно.

«Европейская солидарность», более известная под названием «ПЕС» Порошенко, очень тесно сплотила свои ряды. Петр Алексеевич интуитивно понял, что пока его не будут сажать из-за сложностей с тестами на беременность. Он явно приободрился. К тому же не до конца проведенные (введенные?) курсы детоксикации в Испании явно пошли пятому президенту на пользу



«Оппозиционная платформа» ведет себя подозрительно миролюбиво и как бы протягивает руку помощи действующей власти, погрязшей по уши в скандале с экспресс-тестами. Все ищут недостачу в объеме 750 тысяч единиц. Под подозрение попал бывший операционный директор «Прозорро» Андрей Мотовиловец, который был в самолете, летевшем с посылкой из Китая. Мог ли он? Вполне. Вступал ли он в сговор со своим пиар-начальником из Офиса президента Кириллом Тимошенко? Не исключено.



«Европейская солидарность», более известная под названием «ПЕС» Порошенко, очень тесно сплотила свои ряды. Петр Алексеевич интуитивно понял, что пока его не будут сажать из-за сложностей с тестами на беременность. Он явно приободрился. К тому же не до конца проведенные (введенные?) курсы детоксикации в Испании явно пошли пятому президенту на пользу. В настоящее время «ПЕС» собственными силами восстанавливает аппараты для искусственной вентиляции легких для их рекламной передачи целевому электорату. То есть во Львовскую область. Очень деятельное участие в ремонте принимает Леша Гончаренко, проверяя готовые изделия на герметичность с помощью отсоса. Ирина Геращенко и Климпуш-Цинцадзе поклялись не снимать маски друг с друга до конца карантина и появления первых зомби. «ПЕС» встал на задние лапы и начал диктовать свою повестку дня. Первым делом необходимо не допустить создания так называемой Консультативной политической группы с ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление было размещено лично Петром Алексеевичем в информационной ленте одного агентства за собственные скромные сбережения. И его пожелание оперативно было услышано: вице-премьер Резников заявил, что на сегодняшнем заседании Трехсторонней комиссии в формате видеочата никто даже не собирается обсуждать создание этой комиссии.



Политическая жизнь потихоньку возвращается в свои традиционные берега. Рада временно, до появления скафандра для Юзика, ушла на карантин. Однако все работают на дому. Кто-то шьет масочки из марли, кто-то разрабатывает перечень необходимых для борьбы с эпидемией законопроектов.



Правительство Шмыгаля трудится не покладая рук (по всей видимости, передних). Они создали «мозговой центр» для поиска выхода. Звучит обнадеживающе, поскольку найти гуся и трахать ему мозг в условиях закрытия продуктовых рынков – это практически подвиг. Но они сделали это. И уже есть первые обнадеживающие результаты. Кабинет министров принял решение проводить тесты на коронавирус всем без исключения украинцам, которые вернулись на Батькивщину.

Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие наши стратегические партнеры выделят миллиарды долларов. Самих денег мы, естественно, не увидим, поскольку они автоматически пойдут на оплату наших предыдущих долгов. Зато макроэкономическая ситуация станет развиваться по позитивному сценарию. Курс гривны еще более укрепится, все вздохнут с облегчением и прекратят паниковать. СУГС!



Гениально! Те восемьдесят тысяч, вернувшиеся в переполненных поездах, до принятия этого судьбоносного решения однозначно были здоровы.



Не отстает от Кабинета министров и Офис президента. Вот когда вы читаете эти строки, там кипит креативная работа. Готовится очередное обращение Зеленского к нации. Целая группа сотрудников шерстит интернет в поисках веселых шуток и удачных метафор. Во время трансляции выступления рекомендуется ставить перед телевизором банки с обычной водой, которая по окончании обращения превратится в забористый антисептик. А маски, если их прижать непосредственно к телевизору, дополнительно получают +200 к защите. Не рекомендуется прикладывать к экрану больные части тела, поскольку спич президента заряжен не на это.



В Офисе также разрабатывается четкий план создания всеукраинского волонтерского движения по борьбе с эпидемией. Костяк будущей организации должны составить ветераны АТО, участники майданов (желательно двух), антикоррупционеры, еврооптимисты и сотрудники «Реанимационного пакета реформ». Планируется провести самый большой в мире флешмоб по пению гимна Украины во время карантина. Тем более что его текст как никогда актуален в условиях реформы медицинской сферы: «ще не вмерла» и так далее. Пенсионеры теоретически смогут получить продуктовые наборы после прохождения теста на коронавирус. Надо ответить на пару вопросов: «Чей Крым?» и «Празднуете ли вы 9 мая?». Ничего сложного.



Когда будут готовы средства изоляции для Юзика и Стефанчука, депутаты соберутся для принятия важнейших законов, необходимых для борьбы с пандемией. Прежде всего надо закончить с приватизацией земли. Принять закон и точка. Затем, пока скафандр на Юзике не дал течь, необходимо утвердить законопроект о недопустимости возвращения «Приватбанка» Коломойскому. И сразу же нам откроется путь к кредитам МВФ. Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие наши стратегические партнеры выделят миллиарды долларов. Самих денег мы, естественно, не увидим, поскольку они автоматически пойдут на оплату наших предыдущих долгов. Зато макроэкономическая ситуация станет развиваться по позитивному сценарию. Курс гривны еще более укрепится, все вздохнут с облегчением и прекратят паниковать. СУГС!