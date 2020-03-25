Кабмин продлил карантинные меры до 24 апреля
Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 24 апреля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинные меры продлено с 3 до до 24 апреля текущего года.
Также Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране за 30 дней до 24 апреля текущего года.
"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.
По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.
Источник: Интерфакс-Украина
14:21