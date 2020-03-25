Митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет церковью

Легитимизованная Фанаром структура, которая была создана как политический проект, неминуемо придет к краху и Церковью никогда не станет.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Грани» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».



«Меня часто спрашивают, что же произошло в Украине, с точки зрения канонических норм и церковных правил. Произошло вот что. Синод Константинопольского патриархата рассмотрел обращение, цитата: «церковных и политических лиц, представляющих миллионы православных украинцев». И решил предоставить тем, кого принято называть в Церкви раскольниками, нет, даже не прощение, а сразу автокефалию. Патриарх Варфоломей говорил о страданиях этих «миллионов украинцев», которые лишены возможности участвовать в таинствах. Давайте вспомним, что рассмотрение обращения «церковных и политических лиц», так были названы униаты, раскольники и функционеры прежнего украинского руководства, совпало с предвыборной кампанией в Украине, в которой бывший Президент Порошенко решил разыграть карту независимой Церкви для того, чтобы набрать голоса избирателей. Что получил бывший Президент, все мы знаем. Позорное поражение на выборах. Народ не прощает посягательство на Церковь, и Бог поругаем не бывает!», - подчеркнул митрополит Иларион.



Архиерей рассказал о притеснениях верующих Украинской Православной Церкви после создания ПЦУ.



«Мы вернемся к страданиям «миллионов украинцев». Слух Патриарха Варфоломея, по-видимому, избирателен к страданиям. На протяжении многих месяцев православные украинцы подвергались гонениям и насилию. Легитимизованная Константинополем структура, которая называет себя Церковью, при помощи людей в масках, отбирала храмы у их законных владельцев, а общины канонической Церкви выставляла на улицу. Все это делалось при прямой поддержке тогдашней украинской власти. Кампания по отъему храмов сникла после падения режима Порошенко, но полностью не прекратилась – то там, то здесь продолжают вспыхивать конфликты.



Сторонники организации, которой Патриарх Варфоломей даровал автокефалию, говорят, что для Украины наступили времена здоровой конкуренции двух Церквей. На этой карте мы видим так называемую «здоровую конкуренцию». Это карта захватов храмов. Вот где в XXI веке в центре Европы страдают люди, и раздается плач, который Патриарх Варфоломей предпочитает не слышать», - сказал глава ОВЦС РПЦ.



Митрополит Иларион назвал условие, при котором рукоположение в епископство является действительным, и которого нет у представителей ПЦУ.



«Давайте посмотрим, кто те люди, которым он даровал автокефалию. Это самозванцы, не имеющие апостольского преемства. Может ли группа друзей, не обладая соответствующими дипломами, собраться, надеть белые халаты, арендовать помещение, поставить оборудование и начать принимать пациентов? Теоретически может. Но наличие халатов и оборудования не сделает их профессиональными врачами. Так же и в Церкви. Епископские одежды нельзя надеть только потому, что кому-то этого захотелось. Если он их надел, это само по себе не делает его епископом. Существует непременное условие, при котором рукоположение в сан епископа является действительным – это апостольское преемство. Если нет апостольского преемства, значит перед вами не епископ, а самозванец или самосвят, как таких людей называют в народе», - подчеркнул иерарх.



Владыка Иларион объяснил, кем на самом деле являются архиереи, которым Фанар даровал автокефалию.



«Что мы видим под религиозной структурой, которой Фанар предоставил автокефалию? Основная часть их так называемых «епископов» была рукоположена Филаретом (Денисенко) после того, как он был сначала запрещен в служении, потом лишен сана и наконец, отлучен от Церкви. Другая часть происходит от Викентия Чекалина, который не имел даже видимости апостольского преемства, так как вообще никогда не имел епископского рукоположения, даже у раскольников. Он выдавал себя то за епископа зарубежной Церкви, то за греко-католического епископа, то за англиканского священника и использовал при этом фальшивые документы. Вдвоем с запрещенным в служении епископом Русской Церкви Иоанном (Боднарчуком) он начал создавать иерархию УАПЦ, которая ныне влилась в состав ПЦУ. Сначала они вдвоем рукоположили в епископа брата Иоанна (Боднарчука) – Василия. Потом уже втроем с Василием рукоположили Андрея (Абрамчука), нынешнего митрополита Галицкого в составе ПЦУ. Дальше один за другим, как грибы после дождя, стали появляться все новые и новые лжеархиереи, ни один из которых не имел даже видимости апостольского преемства. Нынешний митрополит Львовский и постоянный член Синода ПЦУ, в прошлом глава УАПЦ, Макарий был рукоположен тремя неканоническими архиереями, из которых двое чикаленского поставления», - рассказал митрополит.



Иерарх РПЦ считает, что Патриарха Варфоломея обманули.



«Каким образом Патриарх Варфоломей мог признать таких лиц каноническими епископами? Неужели он не знал правду? Похоже, что горе-эксперты ввели его в заблуждение. Дело в том, что раскольники подали ему подложные документы о своей хиротонии, где к двум именам было добавлено еще третье имя некого якобы архиерея Русской Церкви без имени и титула. Раскольники впоследствии утверждали, что этим архиереем был Варлаам (Ильющенко). На самом же деле 13 ноября 1989 года архиепископ Варлаам вместе с другими членами Синода Русской Православной Церкви подписал решении об извержении из сана епископа Иоанна (Боднарчука). Конечно, участвовать в хиротониях украинского раскола в марте 1990-го года Варлаам просто не мог – в сентябре 1990-го года он почил, а в 1992-м году сам Иоанн (Боднарчук) лично и письменно подтвердил, что подделал подпись архиепископа Варлаама уже после его смерти. Вот такими белыми нитками сшита вся эта хиротония.

Вот грамота о рукоположении Василя (Боднарчука) тремя архиереями. Первой стоит подпись мошенника Чикалина, вторая подпись поддельная, а третья – Иоанна (Боднарчука). Эту фальшивку и подсунули горе-эксперты из окружения Патриарха Варфоломея. Разбираться серьезно ему было некогда, он очень спешил, так как надо было успеть провернуть авантюру украинской автокефалией до окончания президентского строка Порошенко», - подчеркнул архиерей.



Митрополит Иларион отметил, что расколу свойственно делиться.



«Сторонники ПЦУ утверждают, что в Украине больше нет никакого раскола. Раскол, дескать, уврачевал Патриарх Варфоломей. Это, к сожалению, большое заблуждение. Раскол не только не уврачеван, он лишь углубился. Уврачевать раскол можно было бы, если бы раскольников призвали к покаянию, а потом, по принесению ними покаяния, перерукоположили. Но не было ни покаяния, ни перерукоположения. Каковы плоды? Достаточно посмотреть на разногласия внутри раскольнического сообщества, чтобы увидеть – то, что создано как политический проект, неминуемо придет к краху и Церковью никогда не станет. Расколу свойственно делиться на части. Когда-то в Греции была одна группа старостильников, теперь их девять. И в Украине сегодня уже две раскольничьих группы, а будет больше. Это неизбежно», - уверен владыка.



Архиерей напомнил, что Церковь принимает всех людей, если они покаялись в совершенном.



«Христианство – это всегда про любовь и прощение, а не про ненависть и вражду. Поэтому любой, кто совершил ошибку и покаялся, будь то мирянин, священник или епископ, может быть принят в лоно канонической Церкви. Уже начался процесс возвращения в каноническую Украинскую Православную Церковь, возглавляемую Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, тех, кто под внешним давлением перешел в ПЦУ. Будем молиться о прекращении раскола и возвращении в Церковь через покаяние всех, кто отпал от нее. И будем хранить верность канонической Церкви, которую по обетованию Спасителя, не одолеют врата адовы», - подытожил митрополит Иларион.





