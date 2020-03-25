В Украине все учебные заведения до 24 апреля остаются на карантине

В Украине все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления до 24 апреля остаются на карантине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.



“Общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день — до 24 апреля включительно. Соответствующее решение правительство приняло сегодня. Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока”, — говорится в сообщении.



Также отмечается, что также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания.

