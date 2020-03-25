В Нидерландах наметилась позитивная тенденция в ситуации с коронавирусом
В Нидерландах удалось остановить экспоненциальный рост коронавирусной инфекции, заявил в среду директор национального института здравоохранения Яап Ван Диссел.
Выступая перед парламентариями, Диссел сообщил, что введенные правительством ограничения привели к тому, что больной коронавирусом перестал передавать инфекцию минимум двум другим людям, как это было ранее.
По темпам инфицирования в Нидерландах число людей, зараженных уже инфицированным человеком, ниже или равно одному.
"Экспоненциальный рост распространения коронавируса, похоже, остановлен", - подчеркнул директор института, которого цитируют нидерландские СМИ.
"По меньшей мере, появилась позитивная тенденция", - сказал эксперт.
Он сообщил, что с пошлого воскресенья ежедневный прирост больных составляет ниже 20%. Если на прошлой неделе этот показатель составлял 20-22%, то в минувшее воскресенье прирост составил 16%, в понедельник - 13%, во вторник - 17%, сказал Диссел.
По данным нидерландского национального института здравоохранения на 24 марта, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 5 тыс. 560 человек.
За сутки заразились еще 811 человек, количество летальных исходов увеличилось на 63 человека. Общее число погибших от инфекции составило 276 человек.